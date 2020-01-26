Кобі Браянт загинув в авіакатастрофі над Лос-Анджелесом, фото — Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n132680-v-aviakatatrofi-zagynula-zirka-nba-kobi-brayant-zmi.html

Ракурс

Легендарний баскетболіст Національної баскетбольної асоціації (NBA) Кобі Брайант загинув 26 січня в авіакатастрофі. Американські ЗМІ повідомляють, що приватний вертоліт зі спортсменом і ще трьома пасажирами розбився під Лос-Анджелесом.

Баскетболістові був 41 рік, у нього залишилися четверо дітей, повідомляє Daily Mail.

Як повідомляється, Брайант летів на своєму приватному вертольоті з трьома іншими людьми. Літак після падіння охопив вогонь. На його борту ніхто не вижив, повідомляє TMZ Sports.

Видання стверджує, що дружини баскетболіста Ванесси Брайант у вертольоті не було.

Браянт — американський професійний баскетболіст. Виступав за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» під 24 номером. Грав на позиції захисника. Один із найкращих баскетболістів НБА сучасності. Завершив кар'єру у квітні 2016 року.

Кобі став наймолодшим гравцем в історії, котрий потрапив у стартову п’ятірку матчу всіх зірок.

У сезонах 1999−2003 років «Лейкерс» завдяки зв’язці О’Ніл—Браянт тричі поспіль ставали чемпіонами. У 2003 році Браянт став наймолодшим гравцем, котрий тричі здобував чемпіонство.

23 грудня 2007 року Браянт став наймолодшим гравцем в історії НБА, котрий набрав 20 тис. очок за кар'єру. На той момент йому було 29 років і 122 дні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що у січні 2019 року у небі над Ла-Маншем зазнав авіакатастрофи приватний літак, у якому летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.