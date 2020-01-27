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Китайський коронавірус забрав вже 80 життів. Фото: livejournal

Смертельний коронавірус: вже 80 загиблих, інфіковані понад 2 тис. 700 осіб

27 січ 2020, 08:10
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Коронавірус (2019 nCoV) у Китаї вже забрав 80 життів. За останню добу від хвороби померли 24 особи.

У КНР за 26 січня підтвердили 769 випадків нових заражень. У важкому стані перебувають 137 осіб. Станом на сьогодні заражені смертельним вірусом 2 тис. 744 осіб. Про це повідомила прес-служба державного комітету КНР з питань охорони здоров’я.

Також медики повідомили, що 5 тис. 794 осіб підозрюються у зараженні вірусом, а 30 тис. 453 осіб проходять медичне обстеження.

Тим часом Центр по контролю і профілактиці захворювань США повідомив, що китайським коронавірусом захворіли вже п’ятеро осіб. Всі хворі раніше відвідували китайське місто Ухань, де виявили спалах хвороби. Факти зараження підтвердилися в штатах Арізона, Каліфорнія, Іллінойс і Вашингтон.

Нагадаємо, Державне управління охорони здоров’я КНР повідомило, що новий коронавірус є інфекційним і під час інкубаційного періоду в своєму носію. Китайська влада заявила, що це ускладнює роботу влади щодо стримування поширення вірусу.

Джерело: Ракурс


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