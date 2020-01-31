Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Белый дом не будет сокращать военную помощь Украине в 2021 году. Фото: slovoidilo.ua

США не будут уменьшать размер военной помощи для Украины в 2021 году — The Washington Post

31 янв 2020, 08:40
999

Соединенные Штаты Америки не планируют в следующем году сокращать уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона.

Белый дом в двух последних бюджетных заявках предлагал сократить военную помощь Киеву по линии Госдепартамента до 20 млн долл. Однако тогда Конгресс отверг эти предложения и голосовал за то, чтобы выделить Украине 115 млн долл. финансирование. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации источников, в 2020 году США тоже планировали сократить финансирование Украине, но впоследствии отказались это сделать. В 2021 году администрация Трампа не будет уменьшать Украине помощь, поскольку опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне инициированного демократами в Палате представителей Конгресса процесса импичмента президенту.

Напомним, в декабре 2019 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ предусматривает предоставление военной помощи для Украины в сумме 300 млн долл., которая включает поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

США не будут уменьшать размер военной помощи для Украины в 2021 году — The Washington Post

Белый дом планирует сохранить нынешний уровень военной помощи Украине в 2021 году. Ранее администрация Дональда Трампа предлагала на 20 млн долл. сократить уровень финансирования таких программ

Новости Украины
08:40

Эпидемия коронавируса: уже 213 человек умерли, зафиксировали более чем 9 тыс. случаев заражения

На территории Китайской Народной Республики от смертельного коронавируса 2019-nСov умерли 213 человек, а 9 тыс. 692 человека заразились им. Еще 47 человек медики вылечили и выписали из больниц

Новости мира
08:10

Отпустили, но зафиксировали: цены на газ для населения будут прыгать

Цены на газ для населения могут и расти, и падать. Это вызвано принципами ценообразования, которые в конце января изменил Кабмин и «Нафтогаз». Гражданам стоит следить за европейским рынком газа. Но с мая ситуация вновь изменится

Новости Украины
19:07   30 янв