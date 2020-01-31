Белый дом не будет сокращать военную помощь Украине в 2021 году. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n132947-ssha-ne-budut-umenshat-razmer-voennoy-pomoschi-dlya-ukrainy-v-2021-godu-the-washington-post.html

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Соединенные Штаты Америки не планируют в следующем году сокращать уровень финансирования программ военной помощи Украине по линии Госдепартамента и Пентагона.

Белый дом в двух последних бюджетных заявках предлагал сократить военную помощь Киеву по линии Госдепартамента до 20 млн долл. Однако тогда Конгресс отверг эти предложения и голосовал за то, чтобы выделить Украине 115 млн долл. финансирование. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации источников, в 2020 году США тоже планировали сократить финансирование Украине, но впоследствии отказались это сделать. В 2021 году администрация Трампа не будет уменьшать Украине помощь, поскольку опасается привлекать внимание к вопросу помощи Украине на фоне инициированного демократами в Палате представителей Конгресса процесса импичмента президенту.

Напомним, в декабре 2019 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год. Документ предусматривает предоставление военной помощи для Украины в сумме 300 млн долл., которая включает поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет.