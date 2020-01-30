Епідемія коронавірусу: у Німеччині в карантин помістили майже 100 осіб, фото: Health

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Епідемія коронавірусу докотилась до Німеччини.

Майже 100 осіб помістили в карантин. Про це повідомляє Bild.

Вони контактували з китаянкою, яка заразилась. Пацієнти знаходяться у німецькій Баварії.

Державне управління з питань охорони здоров’я і безпеки харчових продуктів з міркувань безпеки звернулось до 90 громадян з проханням залишатись вдома на карантині через контакт з хворою на коронавірус. Усім заборонено покидати свої помешкання.

У повідомлені йдеться, що 40 осіб є співробітниками компанії Webasto в Стокдорфі. Ще 50, яких відправили в карантин, близьке оточення інфікованих.

Китаянка приїхала на семінар у Стокдорф 19 січня. Вона повернулась до Китаю 23 січня. Фахівці підтвердили факт зараження коронавірусом. Після цього корпорація Webasto прийняла рішення скасувала усі відрядження до КНР.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусом у світі станом на кінець 29 січня досягла 170 осіб. Всього підтверджено 7 тис. 711 випадків.