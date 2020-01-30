Эпидемия коронавируса: в Германии в карантин поместили почти 100 человек, фото: Health

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Эпидемия коронавируса докатилась до Германии.

Почти 100 человек поместили карантин. Об этом сообщает Bild.

Они контактировали с китаянкой, которая заразилась. Пациенты находятся в клинике в Баварии.

Государственное управление по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов из соображений безопасности обратилось к 90 гражданам с просьбой оставаться дома на карантине из-за контакта с китаянкой, которая заразилась коронавирусом. Всем запрещено покидать свои дома.

В сообщении говорится, что 40 человек являются сотрудниками компании Webasto в Стокдорфи. Еще 50, которых отправили в карантин, это близкое окружение инфицированных.

Китаянка приехала на семинар в Стокдорф 19 января. Она вернулась в Китай 23 января. Специалисты подтвердили факт заражения коронавирусом. После этого корпорация Webasto приняла решение отменить все командировки в КНР.

Напомним, количество жертв коронавируса в мире по состоянию на конец 29 января достигло 170 человек. Всего подтверждено 7 тыс. 711 случаев.