В феврале ожидаются метели и снег. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n132924-gidrometcentr-dal-prognoz-pogody-v-ukraine-na-fevral.html

Ракурс

Прогноз погоды на февраль дали украинские синоптики.

В последний месяц зимы средняя месячная температура предполагается 0−3° мороза в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье — 0−3º тепла. Это на 1,5−2,0º выше средних многолетних значений. По информации синоптиков, месячное количество осадков ожидается 22−70 мм, в горах Крыма — до 108 мм. Об этом 30 января сообщил украинский Гидрометцентр.

В краткой климатической характеристике февраля говорится о том, что средняя месячная температура воздуха составляет 0−5° мороза, в Карпатах, на востоке и северо-востоке — 6−7° мороза, в Крыму — от 1º мороза до 4º тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха фиксировали на уровне 27−39° мороза, на юге страны и Закарпатье 23−34º ниже нуля. В феврале также фиксировался абсолютный максимум — 12−20° тепла. Столбики термометров также показывали 21−24° выше нуля в южной части, Винницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой областях.

В последний месяц зимы среднее месячное количество осадков составляет 26−46 мм, а в горных районах и на Закарпатье — 47−125 мм. Метеорологи предупреждают, что наибольшая высота снежного покрова обычно наблюдается у второй и третьей декадах месяца и составляет в среднем 5−50 см. На юге страны в эту пору снежный покров неустойчив.

Также в феврале обычно наблюдаются сильный ветер, метели, в восточных областях и Приазовье — гололед.

Напомним, синоптики заявляли, что 31 января в Украине ожидается значительный снег и метели. Прирост снежного покрова составит 20−30 см, а на дорогах прогнозируют гололед.