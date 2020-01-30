Археологи обнаружили баню индейцев XIV века, фото: pixnio

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Баню индейцев XIV века обнаружили в Мексике.

Ученые из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) провели исследование. На сайте вуза опубликованы соответствующие данные.

Баня использовалась не только в лечебных целях. Жители также применяли ее во время проведения духовных обрядов. Это была обычная практика для людей, живших в то время.

Специалисты рассказали, что парная баня темаскаль подпитывалась природными горячими источниками. Она включает в себя скамью для сидения и небольшой бассейн с теплой водой. Темаскаль использовался в лечебных, а также духовных целях. По мнению историков, в ней проходили не только обряды, но и роды.

Длина бани составляет — 5 метров, а ширина — 3. Это открытие, по мнению археологов, поможет получить более полное представление о культурном значении региона и его обрядовых практики.

Ранее археологи нашли дворец майя, которому более тысячи лет. Люди могли жить в помещении с 600 года до нашей эры по 1500 год нашей эры.