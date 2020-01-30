Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Археологи обнаружили баню индейцев XIV века, фото: pixnio

Археологи обнаружили баню индейцев XIV века (ФОТО)

30 янв 2020, 17:16
999

Баню индейцев XIV века обнаружили в Мексике.

Ученые из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) провели исследование. На сайте вуза опубликованы соответствующие данные.

Баня использовалась не только в лечебных целях. Жители также применяли ее во время проведения духовных обрядов. Это была обычная практика для людей, живших в то время.

Специалисты рассказали, что парная баня темаскаль подпитывалась природными горячими источниками. Она включает в себя скамью для сидения и небольшой бассейн с теплой водой. Темаскаль использовался в лечебных, а также духовных целях. По мнению историков, в ней проходили не только обряды, но и роды.

Длина бани составляет — 5 метров, а ширина — 3. Это открытие, по мнению археологов, поможет получить более полное представление о культурном значении региона и его обрядовых практики.

Археологи обнаружили баню индейцев XIV века, фото: Мексиканский национальный институт антропологии и истории

Ранее археологи нашли дворец майя, которому более тысячи лет. Люди могли жить в помещении с 600 года до нашей эры по 1500 год нашей эры.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кабмин озвучил стоимость поездки Гончарука в Давос (ДОКУМЕНТ)

Кабмин назвал сумму, которая была потрачена на обеспечение рабочего визита премьер-министра Украины Алексея Гончарука на всемирный экономический форум, который проходил в Давосе 22−23 января

Новости Украины
17:42