Закон "О медиа": власть протягивает новшество с помощью вранья и двойных стандартов, фото — NewsOne

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Ракурс

Участники медиарынка продолжают обсуждать инициативу властей принять в Раде закон «О медиа». Чуть ли не ежедневно проходят круглые столы и общественные обсуждения. Сегодня в Киеве проходит круглый стол «Слуги народа или адепты сталинизма: в какой концлагерь ведут законопроекты о медиа и дезинформации?».

Во время мероприятия участники рынка опровергли заявления главы профильного комитета Рады Александра Ткаченко о якобы высоком уровне поддержки новации медиа-сообществом. Руководитель комиссии по вопросам науки и ІТ Союза промышленников и предпринимателей Украины Иван Петухов рассказал, что операторы и провайдеры телекоммуникаций, вопреки заявлениям Ткаченко, не поддерживали инициативы законодателей по блокированию сайтов, которые прописаны в законопроекте «О медиа».

Представители Интернет-ассоциации Украины также не поддерживали этот законопроект, у Ассоциации операторов связи ТЕЛАС также много вопросов к документу. Члены нашей организации также не обращались к нам по поводу высказывания позиции о поддержке данного законопроекта, — отметил Петухов в трансляции с мероприятия.

Председатель Национальной ассоциации украинских медиа (НАУМ) и медиаюрист Татьяна Котюжинская отмечает, что обсуждение законопроекта «О медиа» проходило в закрытом режиме, а теперь авторы пытаются сказать, что согласовали его со всеми игроками рынка.

Печатные СМИ будут вынуждены перерегистрироваться, им усложнили регистрацию. Они против. Провайдеры против. Местные телевещатели против. Блогеры, онлайн-медиа против. Информагентства никто и не спрашивал. Кто за? Несколько общенациональных каналов, которые надеются на «проведение своих» членов Нацсовета, — считает Котюжинская.

Медиаюрист также удивляется двойным стандартам «слуг народа». Во время предвыборной кампании кандидаты партии Зеленского критиковали предшественников за то, что те поддерживали законопроекты, которые получали отрицательное заключение Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ) Верховной Рады. А теперь СН пытается продавить законопроект «О медиа», который получил отрицательное заключение ГНЭУ.

Изменений требует структура и содержание законопроекта. ГНЭУ предложил отправить его авторам на доработку. Так будут ли депутаты девятого созыва поддерживать законопроект, который раскритиковали эксперты? — написала Котюжинская в Фейсбук.

«Ракурс» сообщал, что законопроект «О медиа» предусматривает расширение полномочий Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В частности, Нацсовет сможет регулировать не только телевидение и радио, но и другие медиа.