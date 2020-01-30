Место инцидента фото: Национальная полиция

https://racurs.ua/n132921-strelba-i-vzryv-v-harkove-policiya-obyavila-operaciu-sirena.html

Ракурс

В Харькове из-за стрельбы и взрыва возле одного из домов на улице Кузнецкий объявлен план «Сирена».

Сообщение об инциденте поступило к правоохранителям в 13.30 от местной жительницы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Свидетели также видели, как с места инцидента уехал автомобиль белого цвета.

Правоохранители установили, что причиной инцидента стал конфликт между пока неустановленными лицами, во время которого была задействована граната, а также пистолеты, скорее всего травматического действия.

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Правоохранители осматривают место инцидента и принимают меры по установлению места нахождения автомобиля.

Сведения об этом инциденте в настоящее время внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в начале января в Одессе в одно из общежитий 38-летний мужчина бросил гранату. В результате инцидента пострадали три человека.