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Место инцидента фото: Национальная полиция
Стрельба и взрыв в Харькове: полиция объявила операцию «Сирена» (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n132921-strelba-i-vzryv-v-harkove-policiya-obyavila-operaciu-sirena.htmlРакурс
В Харькове из-за стрельбы и взрыва возле одного из домов на улице Кузнецкий объявлен план «Сирена».
Сообщение об инциденте поступило к правоохранителям в 13.30 от местной жительницы, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Свидетели также видели, как с места инцидента уехал автомобиль белого цвета.
Правоохранители установили, что причиной инцидента стал конфликт между пока неустановленными лицами, во время которого была задействована граната, а также пистолеты, скорее всего травматического действия.
По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Правоохранители осматривают место инцидента и принимают меры по установлению места нахождения автомобиля.
Сведения об этом инциденте в настоящее время внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением оружия). За это правонарушение законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, в начале января в Одессе в одно из общежитий 38-летний мужчина бросил гранату. В результате инцидента пострадали три человека.
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