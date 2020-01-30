Медики впервые пересадили полученные из стволовых клеток кардиомиоциты, фото: Health

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Ракурс

Операцию по пересадке пациенту с ишемической кардиомиопатией «заплаток» с кардиомиоцитами провели в Японии.

Врачи из Осакского университета организовали необходимые действия. Об этом сообщает The Japan Times.

Специалисты получили необходимые результаты. Пациент уже переведен из реанимации в общую палату. За ним продолжают проводить наблюдение. Врачи намерены детально анализировать его показатели здоровья.

Подобная пересадка проведена в рамках эксперимента по лечению различных заболеваний сердца. Ее проводят с помощью индуцированных стволовых клеток, полученных из собственных клеток пациентов. Авторы исследований планируют в дальнейшем провести операции пациентам-добровольцам. Пациентам готовят пересадку «заплаток» с кардиомиоцитами. В исследованиях согласились поучаствовать 10 человек.

Этот эксперимент представляет риск для пациентов. Пересадка данных клеток способна спровоцировать развитие раковых опухолей. Подробности проведения операции не раскрываются.

Ранее робот впервые провел операцию по пересадке почки человеку. Житель Австралии согласился на хирургическое вмешательство с помощью роботизированной технологии.