Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Медики впервые пересадили полученные из стволовых клеток кардиомиоциты, фото: Health

Медики впервые пересадили полученные из стволовых клеток кардиомиоциты

30 янв 2020, 16:53
999

Операцию по пересадке пациенту с ишемической кардиомиопатией «заплаток» с кардиомиоцитами провели в Японии.

Врачи из Осакского университета организовали необходимые действия. Об этом сообщает The Japan Times.

Специалисты получили необходимые результаты. Пациент уже переведен из реанимации в общую палату. За ним продолжают проводить наблюдение. Врачи намерены детально анализировать его показатели здоровья.

Подобная пересадка проведена в рамках эксперимента по лечению различных заболеваний сердца. Ее проводят с помощью индуцированных стволовых клеток, полученных из собственных клеток пациентов. Авторы исследований планируют в дальнейшем провести операции пациентам-добровольцам. Пациентам готовят пересадку «заплаток» с кардиомиоцитами. В исследованиях согласились поучаствовать 10 человек.

Этот эксперимент представляет риск для пациентов. Пересадка данных клеток способна спровоцировать развитие раковых опухолей. Подробности проведения операции не раскрываются.

Ранее робот впервые провел операцию по пересадке почки человеку. Житель Австралии согласился на хирургическое вмешательство с помощью роботизированной технологии.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Кабмин озвучил стоимость поездки Гончарука в Давос (ДОКУМЕНТ)

Кабмин назвал сумму, которая была потрачена на обеспечение рабочего визита премьер-министра Украины Алексея Гончарука на всемирный экономический форум, который проходил в Давосе 22−23 января

Новости Украины
17:42