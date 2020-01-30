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Медики вперше пересадили отримані зі стовбурових клітин кардіоміоцити, фото: Health

Медики вперше пересадили отримані зі стовбурових клітин кардіоміоцити

30 січ 2020, 16:53
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Операцію з пересадки пацієнтові з ішемічною кардіоміопатією «латок» з кардиомиоцитами провели у Японії.

Лікарі з Осакського університету організували необхідні дії. Про це повідомляє The Japan Times.

Фахівці отримали успішні результати. Пацієнт вже переведений з реанімації в загальну палату. За ним продовжують проводити спостереження. Лікарі мають намір аналізувати його показники здоров’я.

Подібна пересадка проведена в рамках експерименту по лікуванню різних захворювань серця. Її проводять за допомогою індукованих стовбурових клітин, отриманих з власних клітин пацієнтів. Автори досліджень планують провести операції пацієнтам-добровольцям. Пацієнтам готують пересадку «латок» з кардиомиоцитами. У дослідженнях погодилися взяти участь 10 осіб.

Цей експеримент становить ризик для пацієнтів. Пересадка даних клітин здатна спровокувати розвиток ракових пухлин. Подробиці проведення операції не розкриваються.

Раніше робот вперше провів операцію з пересадки нирки людині. Житель Австралії погодився на хірургічне втручання за допомогою роботизованої технології.


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