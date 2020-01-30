Медики вперше пересадили отримані зі стовбурових клітин кардіоміоцити, фото: Health

https://racurs.ua/ua/n132920-medyky-vpershe-peresadyly-otrymani-zi-stovburovyh-klityn-kardiomiocyty.html

Ракурс

Операцію з пересадки пацієнтові з ішемічною кардіоміопатією «латок» з кардиомиоцитами провели у Японії.

Лікарі з Осакського університету організували необхідні дії. Про це повідомляє The Japan Times.

Фахівці отримали успішні результати. Пацієнт вже переведений з реанімації в загальну палату. За ним продовжують проводити спостереження. Лікарі мають намір аналізувати його показники здоров’я.

Подібна пересадка проведена в рамках експерименту по лікуванню різних захворювань серця. Її проводять за допомогою індукованих стовбурових клітин, отриманих з власних клітин пацієнтів. Автори досліджень планують провести операції пацієнтам-добровольцям. Пацієнтам готують пересадку «латок» з кардиомиоцитами. У дослідженнях погодилися взяти участь 10 осіб.

Цей експеримент становить ризик для пацієнтів. Пересадка даних клітин здатна спровокувати розвиток ракових пухлин. Подробиці проведення операції не розкриваються.

Раніше робот вперше провів операцію з пересадки нирки людині. Житель Австралії погодився на хірургічне втручання за допомогою роботизованої технології.