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Медики вперше пересадили отримані зі стовбурових клітин кардіоміоцити, фото: Health
Медики вперше пересадили отримані зі стовбурових клітин кардіоміоцитиhttps://racurs.ua/ua/n132920-medyky-vpershe-peresadyly-otrymani-zi-stovburovyh-klityn-kardiomiocyty.htmlРакурс
Операцію з пересадки пацієнтові з ішемічною кардіоміопатією «латок» з кардиомиоцитами провели у Японії.
Лікарі з Осакського університету організували необхідні дії. Про це повідомляє The Japan Times.
Фахівці отримали успішні результати. Пацієнт вже переведений з реанімації в загальну палату. За ним продовжують проводити спостереження. Лікарі мають намір аналізувати його показники здоров’я.
Подібна пересадка проведена в рамках експерименту по лікуванню різних захворювань серця. Її проводять за допомогою індукованих стовбурових клітин, отриманих з власних клітин пацієнтів. Автори досліджень планують провести операції пацієнтам-добровольцям. Пацієнтам готують пересадку «латок» з кардиомиоцитами. У дослідженнях погодилися взяти участь 10 осіб.
Цей експеримент становить ризик для пацієнтів. Пересадка даних клітин здатна спровокувати розвиток ракових пухлин. Подробиці проведення операції не розкриваються.
Раніше робот вперше провів операцію з пересадки нирки людині. Житель Австралії погодився на хірургічне втручання за допомогою роботизованої технології.
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