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Ракурс
Нацполіція. Фото: Sprotyv.info

Підозрюваних у розміщенні проросійських білбордів затримали у Києві

30 січ 2020, 16:49
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Нацполіція Києва затримала трьох чоловіків, які підозрюються у розміщенні на вулицях столиці білбордів з агітаційними закликами до дружби і співпраці з Російською Федерацією.

Про затримання підозрюваних повідомила прес-служба Нацполції.

Поліцейські вийшли на підозрюваних після проведення низки розшукових заходів. Співробітники поліції вивчали записи камер спостереження, а також опитували свідків.

У Нацполіції стверджують, що у них є незаперечні докази того, що підозрювані розміщували провокаційні рекламні плакати.

Затримані доставлені до управління поліції для з’ясування усіх деталей правопорушення.

За фактом розміщення скандальних білбордів Нацполіція відкрила кримінальне провадження за ст. 356 КК України (самоправство).

Як сьогодні писав «Ракурс», вночі київські комунальні служби прибирали розміщені на білбордах рекламні плакати, які містили проросійську пропаганду. Всього в Києві було виявлено п’ять білбордів із незаконною рекламою.

Джерело: Ракурс


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