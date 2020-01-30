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Ракурс
Комунальники демонтували проросійську символіку в Києві, фото: соціальні мережі

Рекламу із закликами до дружби з Росією демонтували в Києві (ФОТО, ВІДЕО)

30 січ 2020, 11:14
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У Києві комунальні служби цієї ночі демонтували нещодавно розміщену на білбордах незаконну рекламу, яка містила проросійську агітацію. На білбордах була розміщена фотографія бізнесмена Юрія Катющенка та напис «Росія — наш стратегічний партнер.

Загалом у столиці було виявлено дев’ять таких незаконних наклейок, розміщених на п’яти білбордах. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, оператори зовнішньої реклами не надавали згоди на розміщення цих матеріалів.

Тобто провокативні білборди розмістили піратським способом, — наголосив Мондриївський.

Чиновник зазначив, що правоохоронці наразі з’ясовують, хто із якою метою виготовив та розмістив цю рекламу.

Наразі співробітники комунального підприємства «Київреклама» інспектують перевіряють можливу наявність іншої реклами провокативного змісту у столиці.

У випадку виявлення такої реклами мешканців Києва просять повідомляти за телефоном 044 481 47 21.

За інформацією видання «Главком», розміщений на цій рекламі Катюшенко — засновник створеної у 2011 році компанії Holly Industrial, яка займається будівництвом, відновленням котеджів, офісних та історичних будівель. Його дружина Інна Катющенко — генеральний директор компанії Edipresse Media, яка видає журнал Viva!

Катющенко згодом у своєму Фейсбуці заявила, що не знає, хто стоїть за розміщенням цих провокаційних білбордів.

Спасибі поліції, активістам і комунальним службам Києва, які протягом 40 хвилин зняли борди, — зазначила Катющенко. — У нас немає припущень, хто може бути замовником цього злочину.

Комунальники демонтували проросійську символіку в Києві, фото: соціальні мережі

Комунальники демонтували проросійську символіку в Києві, фото: соціальні мережі

Нагадаємо, комітет з розвідки Палати представників Конгресу США восени 2017 року оприлюднив приклади проплаченої Росією реклами у соціальній мережі Фейсбук.

Джерело: Ракурс


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