ДТП в Сумах з маршруткою. Фото: sumy.today

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Дорожньо-транспортна пригода сталася 30 січня у місті Суми.

Аварія сталася о 08:40, на перехресті вулиць Реміснича та Курська. Водій маршрутного автобуса «Суми-Кровне» через засніжену дорогу допустив зіткнення з опорою електромережі. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Сумській області.

Внаслідок ДТП постраждали 10 пасажирів. Їм надають медичну допомогу медики. Також на місці події працює слідчо-оперативна група поліції, проводиться огляд місця аварії та документування факту ДТП. Правоохоронці заявили, що за висновками попередньої перевірки буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

Нагадаємо, 27 січня на трасі Одеса — Київ зіштовхнулися 11 транспортних засобів, зокрема вантажівка і пасажирський автобус «Автолюкс». Внаслідок аварії загинув водій автобуса, ще двоє людей були госпіталізовані.