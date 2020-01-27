Під Одесою зіткнулися 11 авто. Фото: АіФ-Україна

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Ракурс

Аварія на трасі Одеса — Київ сталася вранці 27 січня. На трасі зіштовхнулися 11 транспортних засобів, зокрема вантажівка і пасажирський автобус «Автолюкс».

Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу селища Дачне Одеської області. Причиною аварії стала ожеледиця і туман, пише прес-служба поліції Одеської області.

В результаті аварії загинув водій автобуса, ще двоє людей госпіталізовані — одна из пасажирів автобуса і водій автомобіля Skoda. Зараз на місці ДТП працюють правоохоронці, з’ясовуються всі обставини події.

У Нацполіціі додали, що рух на ділянці траси, де сталася аварія, ускладнений. Там також повідомили про туман і погану видимість на дорозі, тому правоохоронці просять за можливості об’їжджати цей напрямок. Водіїв закликали бути дуже уважними на дорогах, дотримуватися дистанції і швидкісного режиму.

У Укравтодор зазначили, що 27 січня в Закарпатській області пройде невеликий дощ. Про тумані попереджають в Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Як писав «Ракурс», раніше через густий туману та ожеледицю сталася масова ДТП біля Рівного. Загиблих в результаті ДТП не було. Двоє людей отримали травми, одну жінку затисло в автомобілі.