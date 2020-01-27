Монголія закрила кордон із КНР через коронавірус. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n132693-mongoliya-zakryla-kordon-iz-knr-i-skasuvala-vsi-publichni-zahody.html

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Монголія закрила кордон із Китаєм після спалаху смертельного коронавірусу у місті Ухані.

Таке рішення влада країни ухвалила 27 січня. Автомобілістам та пішоходам заборонено перетинати монгольсько-китайський кордон. Також у Монголії скасували публічні заходи. Про це сьогодні повідомило видання Global Times у Twitter.

Монголія закрила свій кордон із Китаєм у понеділок через спалах коронавірусу в Ухані, — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб стримати поширення коронавірусу, в країні також закрили університети та інші освітні установи.

Як відомо, випадки захворювання смертельним вірусом уже підтверджено у Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, В'єтнамі, Малайзії, Непалі, Росії, Франції та Австралії.

Видання Reuters, із посиланням на заяву Міністерства фінансів Китаю повідомило, що Пекін виділив на стримування поширення нового штампу коронавірусу пневмонії 8,74 млрд дол. Кошти виділено з Міністерства фінансів та Національної комісії охорони здоров’я Китаю.

Нагадаємо, в Китаї коронавірус (2019 nCoV) забрав вже 80 життів. Станом на сьогодні заражені смертельним вірусом 2 тис. 744 осіб. Ще 5 тис. 794 осіб підозрюються у зараженні вірусом, а 30 тис. 453 осіб проходять медичне обстеження.