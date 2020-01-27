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Монголия закрыла границу с КНР из-за коронавируса. Фото: Цензор.НЕТ

Монголия закрыла границу с КНР и отменила все публичные мероприятия

27 янв 2020, 11:26
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Монголия закрыла границу с Китаем после вспышки смертельного коронавируса в городе Ухань.

Такое решение власти страны приняли 27 января. Автомобилистам и пешеходам запрещено пересекать монгольско-китайскую границу. Также в Монголии отменили публичные мероприятия. Об этом сегодня сообщило издание Global Times в Twitter.

Монголия закрыла свою границу с Китаем в понедельник из-за вспышки коронавируса в Ухане, — говорится в сообщении.

Для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, в стране также закрыли университеты и другие образовательные учреждения.

Как известно, случаи заболевания смертельным вирусом уже подтверждены в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Малайзии, Непале, России, Франции и Австралии.

Издание Reuters, со ссылкой на заявление Министерства финансов Китая сообщило, что Пекин выделил на сдерживание распространения нового штампа коронавируса пневмонии 8,74 млрд долл. Средства выделены из Министерства финансов и Национальной комиссии здравоохранения Китая.

Напомним, в Китае коронавирус (2019 nCoV) унес уже 80 жизней. По состоянию на сегодня заражены смертельным вирусом 2 тыс. 744 человек. Еще 5 тыс. 794 человек подозреваются в заражении вирусом, а 30 тыс. 453 человека проходят медицинское обследование.


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