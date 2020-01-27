Дело Альперина: на «короля контрабанды» снова одели электронный браслет

Вадим Альперин, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n132692-delo-alperina-na-korolya-kontrabandy-snova-odeli-elektronnyy-braslet.html

Ракурс

На Вадима Альперина, одесского бизнесмена, которого подозревают в организации коррупционных схем на таможне, снова надели электронный браслет.

Об этом в своем Фейсбуке сообщил адвокат Альперина Андрей Федур.

Ранее в воскресенье предыдущим постом в Фейсбуке Федур сообщил, что с его подзащитного сняли электронное устройство слежения, поскольку завершился срок действия соответствующего постановления следственного судьи.

Очевидно, что кто-то из ОГПУ (Офиса генпрокурора — ред.), а может и из самого, прочитал мой пост о «браслете», — отметил Федур. — Прошли сутки и снова прибежали к Вадиму Альперину одевать «браслет».

По его словам, Альперин находился в своей квартире, ожидая, когда к нему придут правоохранители.

Никуда не убегает, — подчеркнул адвокат.

Альперина НАБУ задержало в конце ноября 2019 года, когда он пришел на допрос в САП. Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере 70 млн грн за него внесли в начале декабря, Альперина обязали носить электронный браслет.

24 января срок меры пресечения Альперину суд продлил до 23 марта.

Напомним, Федур вчера сообщал, что браслет с его подзащитного сняли, поскольку прокурор САП забыл передать соответствующее постановление на исполнение.