Справа Альперіна: на «короля контрабанди» знову одягли електронний браслет

Вадим Альперін, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n132692-sprava-alperina-na-korolya-kontrabandy-znovu-odyagly-elektronnyy-braslet.html

Ракурс

На Вадима Альперіна, одеського бізнесмена, якого підозрюють в організації корупційних схем на митниці, знову одягли електронний браслет.

Про це у своєму Фейсбуці повідомив адвокат Альперіна Андрій Федур.

Раніше в неділю попереднім постом у Фейсбуці Федур повідомив, що з його підзахисного зняли електронний пристрій стеження, оскільки завершився термін дії відповідної ухвали слідчого судді.

Очевидно, що хтось з ОГПУ (Офісу генпрокурора — ред.), а може і із самого, прочитав мій пост про «браслет», — зазначив Федур. — Пройшла доба і знову прибігли до Вадима Альперіна одягати «браслет».

За його словами, Альперін перебував у своєму помешканні, очікуючи, коли до нього прийдуть правоохоронці.

Нікуди не тікає, — наголосив адвокат.

Альперіна НАБУ затримало наприкінці листопада 2019 року, коли він прийшов на допит до САП. Йому було обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Заставу в розмірі 70 млн грн за нього внесли на початку грудня, Альперіна зобов’язали носити електронний браслет.

24 січня термін запобіжного заходу Альперіну суд продовжив до 23 березня.

Нагадаємо, Федур вчора повідомляв, що браслет з його підзахисного зняли, оскільки прокурор САП забув передати відповідну ухвалу на виконання.