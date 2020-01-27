У Львові блокували розкрадання товарів військового призначення. Фото: СБУ

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У Львові правоохоронці блокували механізм розкрадання товарів військового призначення.

Товари викрадали з військових частин області та оборонних підприємств. Служба безпеки України встановила, що військовослужбовці зі спільниками організували оборудку з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки. Деталі планували нелегально переправити за кордон. Про це 27 січня повідомив прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби вже провели 11 обшуків у Львів та області за місцями проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення. Вони виявили та вилучили значну кількість військових приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки. Виявилося, що серійні номери цих товарі пошкоджені.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 410 (викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Рівному правоохоронці викрили ділків, які намагалися збути 56 кг ртуті, за яку вони планували отримати понад 0,5 млн грн. Небезпечний «товар» зловмисники збували великими партіями в різних регіонах України.