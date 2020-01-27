Во Львове блокировали хищение товаров военного назначения. Фото: СБУ

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Во Львове правоохранители блокировали механизм хищения товаров военного назначения.

Товары похищали из воинских частей области и оборонных предприятий. Служба безопасности Украины установила, что военнослужащие с подельниками организовали сделку с похищения запчастей и комплектующих к бронетехнике. Детали планировали нелегально переправить за границу. Об этом 27 января сообщил пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы уже провели 11 обысков в Львове и области по местам жительства фигурантов уголовного производства, а также хранения товаров военного назначения. Они обнаружили и изъяли значительное количество военных приборов ночного видения, радиостанции, трансмиссии, балансиры, катки, детали гусеничных лент, электродвигатели вспомогательных систем и другие детали бронетехники. Оказалось, что серийные номера этих товаров повреждены.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ровно правоохранители разоблачили дельцов, которые пытались сбыть 56 кг ртути, за которую они планировали получить свыше 0,5 млн грн. Опасный «товар» злоумышленники сбывали большими партиями в разных регионах Украины.