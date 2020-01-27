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Под Одессой столкнулись 11 авто. Фото: АиФ-Украина

Под Одессой столкнулись 10 авто и пассажирский автобус: есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

27 янв 2020, 11:27
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Авария на трассе Одесса — Киев произошла утром 27 января. На трассе столкнулись 11 транспортных средств, в том числе грузовик и пассажирский автобус «Автолюкс».

Масштабное дорожно-транспортное происшествие произошло неподалеку от поселка Дачное Одесской области. Причиной аварии стал гололед и туман, пишет пресс-служба полиции Одесской области.

Под Одессой столкнулись 11 авто. Фото: Нацполиция

В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека госпитализированы — одна из пассажиров автобуса и водитель автомобиля Skoda. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, выясняются все причины произошедшего.

Под Одессой столкнулись 11 авто. Фото: Нацполиция

В Нацполиции добавили, что движение на участке трассы, где произошла авария, усложнено. Там также сообщили о тумане и плохой видимости на дороге, поэтому правоохранители просят по возможности объезжать это направление. Водителей призвали быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В Укравтодор отметили, что 27 января в Закарпатской области местами небольшой дождь. О тумане предупреждают в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

Как писал «Ракурс», ранее из-за густого тумана и гололеда произошло массовое ДТП под Ровно. Погибших в результате ДТП не было. Два человека получили травмы, одну женщину зажало в автомобиле.


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