ДТП в Сумах с маршруткой. Фото: sumy.today

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Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие произошло 30 января в городе Сумы.

Авария произошла в 08:40, на перекрестке улиц Ремесленная и Курская. Водитель маршрутного автобуса «Сумы-Кровное» из-за заснеженной дороги допустил столкновение с опорой электросети. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Сумской области.

В результате ДТП пострадали 10 пассажиров. Им оказывают медицинскую помощь медики. Также на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, проводится осмотр места аварии и документирование факта ДТП. Правоохранители заявили, что по итогам предварительной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Напомним, 27 января на трассе Одесса — Киев столкнулись 11 транспортных средств, в том числе грузовик и пассажирский автобус «Автолюкс». В результате аварии погиб водитель автобуса, еще два человека были госпитализированы.