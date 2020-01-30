Объявлена ​​дата рассмотрения Верховным судом кассации Зайцевой и Дронова, фото: скриншот

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Верховный суд рассмотрит кассации Геннадия Дронова и Елены Зайцевой.

Дата заседания по жалобам состоится в апреле 2020 года. Об этом сообщается в постановлении инстанции.

В документе говорится о решении судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Николая Ковтуновича. Решение принято 28 января. Кассационное рассмотрение уголовного производства назначено на 3 апреля. Заседание запланировано на 10.30.

В феврале 2019-го Геннадия Дронова и Елену Зайцеву приговорили к максимальному наказанию — 10 лет тюрьмы и лишили на три года права управлять транспортными средствами. Санкция предусмотрена статьей ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Судебная инстанция признала водителей виновными в смертельном ДТП. В результате аварии в Харькове погибли шесть человек, еще шестеро получили повреждения. Приговор вступил в законную силу 14 августа 2019 года.

Приговор обжаловали адвокаты обоих осужденных. Защита Зайцевой попросила суд отменить приговор в части осуждения и взыскания возмещения. Объявлялось предложение изменить его, смягчив к 5 годам заключения условно. Адвокат Дронов просил отменить приговор и назначить новое рассмотрение.