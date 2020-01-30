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Оголошено дату розгляду Верховним судом касації Зайцевої і Дронова, фото: скріншот

Оголошено дату розгляду Верховним судом касації Зайцевої та Дронова

30 січ 2020, 10:56
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Верховний суд розгляне касації Геннадія Дронова і Олени Зайцевої.

Дата засідання щодо скарг відбудеться у квітні 2020 року. Про це повідомляється в ухвалі інстанції.

У документі йдеться про подробиці рішення судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Миколи Ковтуновича. Ухвалу прийнято 28 січня. Касаційний розгляд кримінального провадження призначено на 3 квітня. Засідання заплановано на 10.30.

Геннадія Дронова та Олену Зайцеву засудили до максимального покарання — 10 років в’язниці та трьох років заборони керувати транспортними засобами. Відповідну санкцію передбачено статтею ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У лютому 2019 року судова інстанція визнала водіїв винними у смертельній ДТП. Внаслідок аварії у Харкові загинули шестеро пішоходів, ще шестеро людей отримали пошкодження. Вирок набрав законної сили 14 серпня 2019 року.

Вирок оскаржили адвокати обох засуджених. Захист Зайцевої попросив суд скасувати вирок у частині засудження та стягнення відшкодування. Оголошувалась пропозиція щодо змінити його, пом’якшивши до 5 років ув’язнення умовно. Адвокат Дронов просив скасувати вирок і призначити новий розгляд.

Джерело: Ракурс


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