Стіна Трампа на кордоні з Мексикою. Фото: nationalmemo

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На кордоні між Сполученими Штатами та Мексикою сильний вітер повалив частину недобудованої прикордонної стіни.

Вітер закинув фрагменти стіни на територію Мексики. Прикордонники швидко відреагували та перекрили дорожній рух на прилеглій вулиці. Згодом мексиканці швидко повернули американцям віднесені вітром фрагменти. Про це 30 січня повідомляє британська газета The Guardian із посиланням на співробітників Групи прикордонного патрулювання США, передає «Інтерфакс-Україна».

Служба прикордонного та митного контролю США буде працювати з будівельним підрядником, щоб пом’якшити вплив сильних вітрів, оскільки будівництво триває, — заявив представник прикордонного патруля Карлос Пітонес.

Як відомо, будівництво прикордонної стіни на кордоні з Мексикою в рамках боротьби проти нелегальної імміграції було однією з ключових передвиборчих обіцянок президента США Дональда Трампа в 2016 році.

Нагадаємо, у вересні 2019 року Міністерство оборони США виділило 3,6 млрд дол. для спорудження стіни на кордоні з Мексикою за проектом президента США Дональда Трампа. Для цього Пентагон заморозив усі інші свої проекти, які також потребували фінансування.