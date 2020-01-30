Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Стена Трампа на границе с Мексикой. Фото: nationalmemo

Ураган разрушил часть стены Трампа на границе с Мексикой

30 янв 2020, 10:27
999

На границе между Соединенными Штатами и Мексикой сильный ветер повалил часть недостроенной пограничной стены.

Ветер забросил фрагменты стены на территорию Мексики. Пограничники быстро отреагировали и перекрыли дорожное движение на прилегающей улице. Впоследствии мексиканцы быстро вернули американцам унесенные ветром фрагменты. Об этом 30 января сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников Группы пограничного патрулирования США, передает «Интерфакс-Украина».

Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается, — заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

Как известно, строительство пограничной стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство обороны США выделило 3,6 млрд долл. для сооружения стены на границе с Мексикой по проекту президента США Дональда Трампа. Для этого Пентагон заморозил все остальные свои проекты, которые также нуждались в финансировании.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

А казачок-то засланный! Украинский делегат Левочкина голосовала за возвращение России в ПАСЕ

За восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ голосовали не только представители стран Западной Европы, поддержала агрессора и одна представительница Украины. Юлия Левочкина из ОПЗЖ отдала свой голос за РФ

Новости Украины
11:18

Коронавирус в мире: ВОЗ созывает срочное заседание, а зимний Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год

Уже завтра в Швейцарии Всемирная организация здравоохранения проведет экстренное заседание из-за вспышки коронавируса 2019-nCov. Эксперты решат, стоит ли вводить режим чрезвычайного положения во всем мире

Новости мира
22:56   29 янв