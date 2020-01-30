Стена Трампа на границе с Мексикой. Фото: nationalmemo

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Ракурс

На границе между Соединенными Штатами и Мексикой сильный ветер повалил часть недостроенной пограничной стены.

Ветер забросил фрагменты стены на территорию Мексики. Пограничники быстро отреагировали и перекрыли дорожное движение на прилегающей улице. Впоследствии мексиканцы быстро вернули американцам унесенные ветром фрагменты. Об этом 30 января сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на сотрудников Группы пограничного патрулирования США, передает «Интерфакс-Украина».

Служба пограничного и таможенного контроля США будет работать со строительным подрядчиком, чтобы смягчить воздействие сильных ветров, поскольку строительство продолжается, — заявил представитель пограничного патруля Карлос Питонес.

Как известно, строительство пограничной стены на границе с Мексикой в рамках борьбы против нелегальной иммиграции было одним из ключевых предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа в 2016 году.

Напомним, в сентябре 2019 года Министерство обороны США выделило 3,6 млрд долл. для сооружения стены на границе с Мексикой по проекту президента США Дональда Трампа. Для этого Пентагон заморозил все остальные свои проекты, которые также нуждались в финансировании.