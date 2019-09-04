«Стена Трампа»: Пентагон выделил на проект 3,6 млрд долл. и заморозил другие свои проекты. Фото: ФАН

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Ракурс

Министерство обороны США выделило 3,6 млрд долл. для сооружения стены на границе с Мексикой по проекту президента США Дональда Трампа.

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Для этого Пентагон заморозил все другие свои проекты, которые также требовали финансирования. Такие действия возмутили демократическую партию страны. Об этом сообщаетDeutsche Welle, ссылаясь на распоряжение министра обороны США Майка Эспера.

Отмечается, что за эти средства планируют построить стену протяженностью 280 км. Строители должны расширить уже имеющийся пограничный забор и построить новые участки ограждения.

За эти средства, которые Пентагон выделил для «стены Трампа», планировалось модернизировать 127 военных объектов на территории Штатов и за рубежом, однако эти планы временно отложили.

Демократическая партия взорвалась резкой критикой, а руководитель этой фракции в Сенате Чак Шумер отметил, что реализация проекта призвана усилить только позиции президента. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, в свою очередь назвала решение Пентагона безответственным, нарушающим бюджетные полномочия Конгресса и вредящим национальной безопасности.

Как ранее сообщал «Ракурс», в мае Калифорнийский суд заблокировал предварительное решение Пентагона о выделении 1 млрд долл. на строительство стены.