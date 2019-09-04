«Стіна Трампа»: Пентагон виділив на проект 3,6 млрд дол. і заморозив інші свої проекти. Фото: ФАН

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Ракурс

Міністерство оборони США виділило 3,6 млрд дол. для спорудження стіни на кордоні з Мексикою за проектом президента США Дональда Трампа.

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Для цього Пентагон заморозив усі інші свої проекти, які також потребували фінансування. Такі дії обурили демократичну партію країни. Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на розпорядження міністра оборони США Майка Еспера.

Зазначається, що за ці кошти мають спорудити мур протяжністю 280 км. Будівельники мають розширити вже наявний прикордонний паркан та звести нові ділянки загорожі.

За ці кошти, які Пентагон виділив для «стіни Трампа», планувалось модернізувати 127 військових об'єктів на території Штатів та за кордоном, однак ці плани тимчасово відкладуть.

Демократична партія вибухнула різкою критикою, а керівник цієї фракції у Сенаті Чак Шумер зазначив, що реалізація проекту покликана посилити лише позиції президента. Спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, у свою чергу назвала рішення Пентагону безвідповідальним та таким, що порушує бюджетні повноваження Конгресу і шкодить національній безпеці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у травні Каліфорнійський суд заблокував попереднє рішення Пентагону про виділення 1 млрд дол. на будівництво стіни.