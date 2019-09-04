Гончарук розповідає про результати засідання уряду, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n126318-goncharuk-rozpovidaie-pro-rezultaty-zasidannya-uryadu-translyaciya.html

Ракурс

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про результати засідання Кабінету міністрів, яке відбулося 4 вересня.

Loading...

Нагадаємо, що на ньому уряд погодив звільнення мера Києва Віталія Кличка.

Кабінет міністрів з 2 вересня змінив порядок проведення засідань уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав це рішення «відмовою від показухи». Оновлений формат передбачає, що доступними для ЗМІ будуть тільки декілька хвилин на початку засідання, а згодом, щоразу після завершення засідання, прем'єр або міністри зустрічатимуться зі ЗМІ. Члени уряду будуть проводити прес-брифінги, щоб пояснити ухвалені рішення.

35-річний Гончарук 29 серпня став наймолодшим прем'єр-міністром в історії України.