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Ракурс
Гончарук розповідає про результати засідання уряду, скріншот відео

Гончарук розповідає про результати засідання уряду (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 вер 2019, 15:23
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Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук розповів про результати засідання Кабінету міністрів, яке відбулося 4 вересня.

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Нагадаємо, що на ньому уряд погодив звільнення мера Києва Віталія Кличка.

Кабінет міністрів з 2 вересня змінив порядок проведення засідань уряду. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав це рішення «відмовою від показухи». Оновлений формат передбачає, що доступними для ЗМІ будуть тільки декілька хвилин на початку засідання, а згодом, щоразу після завершення засідання, прем'єр або міністри зустрічатимуться зі ЗМІ. Члени уряду будуть проводити прес-брифінги, щоб пояснити ухвалені рішення.

35-річний Гончарук 29 серпня став наймолодшим прем'єр-міністром в історії України.

Джерело: Ракурс


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