Гончарук рассказывает о результатах заседания правительства, скриншот видео

https://racurs.ua/n126318-goncharuk-rasskazyvaet-o-rezultatah-zasedaniya-pravitelstva-translyaciya.html

Ракурс

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о результатах заседания Кабинета министров, которое состоялось 4 сентября.

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Напомним, что на нем правительство согласовало увольнение мэра Киева Виталия Кличко.

Кабинет министров со 2 сентября изменил порядок проведения заседаний правительства. Премьер-министр Гончарук назвал это решение «отказом от показухи». Обновленный формат предполагает, что доступными для СМИ будут только несколько минут в начале заседания, а потом, каждый раз после завершения заседания, премьер или министры будут встречаться со СМИ. Члены правительства будут проводить пресс-брифинги, чтобы объяснить принятые решения.

35-летний Гончарук 29 августа стал самым молодым премьер-министром в истории Украины.