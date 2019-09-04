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Гончарук рассказывает о результатах заседания правительства, скриншот видео

Гончарук рассказывает о результатах заседания правительства (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 сен 2019, 15:23
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал о результатах заседания Кабинета министров, которое состоялось 4 сентября.

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Напомним, что на нем правительство согласовало увольнение мэра Киева Виталия Кличко.

Кабинет министров со 2 сентября изменил порядок проведения заседаний правительства. Премьер-министр Гончарук назвал это решение «отказом от показухи». Обновленный формат предполагает, что доступными для СМИ будут только несколько минут в начале заседания, а потом, каждый раз после завершения заседания, премьер или министры будут встречаться со СМИ. Члены правительства будут проводить пресс-брифинги, чтобы объяснить принятые решения.

35-летний Гончарук 29 августа стал самым молодым премьер-министром в истории Украины.

Источник: Ракурс


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