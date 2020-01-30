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Ракурс
Санкции против РФ: Канада присоединилась к новой инициативе Вашингтона, фото: pxfuel

Санкции против РФ: Канада присоединилась к новой инициативе Вашингтона

30 янв 2020, 10:19
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Новые санкции против России официально ввели власти США за незаконную организацию выборов в Крыму.

К ограничениям присоединилась Канада. Об этом сообщает министерство иностранных дел страны.

В постановлении указано о специальных мерах по замораживанию активов. Вводится запрет на сотрудничество на территории Канады и за пределами страны. Речь идет об ограничении в торговле имуществом лиц или возможности предоставлять им финансовые услуги. Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.

Вашингтон ввел санкции против Российской Федерации 29 января. Американские чиновники решили принять это решение из-за аннексии Россией Крыма в 2014 году.

Напомним, в декабре Комитет Сената США одобрил «адские санкции» против Российской Федерации. Такая формулировка использовалась из-за ужесточения положений. Среди них — запрет операций с российским госдолгом.

Источник: Ракурс


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