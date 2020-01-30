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Ракурс
Последствия поджога, фото: ГСЧС

Автомобиль журналистки «Радіо Свобода» сожгли во Львове (ФОТО)

30 янв 2020, 10:18
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Во Львове ночью неизвестные подожгли автомобиль журналистки «Радіо Свобода» Галине Терещук.

Об этом Терещук сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Только что мне сожгли машину, подошел человек в маске, — написала Терещук.

Впоследствии ее муж Василий Терещук в своем Фейсбуке более подробно рассказал об этом инциденте и опубликовал фотографии сожженной машины.

По словам Терещука, момент поджога видел его сосед. К автомобилю журналистки подошел мужчина с капюшоном на голове, положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их.

В пресс-службе львовской ГСЧС отмечают, что пострадавший автомобиль — это Mitsubishi Colt. Информация о пожаре поступила к ГСЧС в 00.16, ликвидирован он был в 00.42. На момент прибытия пожарных огонь уже охватил моторный отсек автомобиля. Пожар также повредил салон автомобиля на площади 2 кв. м, лобовое стекло, передние крылья, капот и два передних колеса.

Терещук работает собственным корреспондентом «Радіо Свобода» во Львовской области.

Последствия поджога, фото: ГСЧС

Последствия поджога, фото: Василий Терещук

Последствия поджога, фото: Василий Терещук

Напомним, в октябре в Ровенской сожгли автомобиль депутата облсовета. Несмотря на усилия пожарных, автомобиль полностью выгорел.

Источник: Ракурс


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