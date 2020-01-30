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Ракурс
Наслідки підпалу, фото: ДСНС

Автомобіль журналістки «Радіо Свобода» спалили у Львові (ФОТО)

30 січ 2020, 10:18
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У Львові цієї ночі невідомі підпалили автомобіль журналістки «Радіо Свобода» Галині Терещук.

Про це Терещук повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Щойно мені спалили машину, підійшла людина у масці, — написала Терещук.

Згодом її чоловік Василь Терещук у своєму Фейсбуці більш детально розповів про цей інцидент та опублікував фотографії спаленої автівки.

За словами Терещука, момент підпалу бачив його сусід. До автомобіля журналістки підійшов чоловік із капюшоном на голові, поклав пакети на переднє скло під щітки та підпалив їх.

Наслідки підпалу, фото: ДСНС

Наслідки підпалу, фото: Василь Терещук

Наслідки підпалу, фото: Василь Терещук

У прес-службі львівської ДСНС зазначають, що постраждалий автомобіль — це Mitsubishi Colt. Інформація про пожежу надійшла до рятувальників о 00.16, ліквідовано її було о 00.42. На момент прибуття пожежників вогонь вже охопив моторний відсік автівки. Пожежа також пошкодила салон автомобіля на площі 2 кв. м, лобове скло, передні крила, капот та два передніх колеса.

Терещук працює власним кореспондентом «Радіо Свобода» у Львівській області.

Нагадаємо, у жовтні на Рівненщині спалили автомобіль депутата облради. Попри зусилля пожежних, автівка повністю вигоріла.

Джерело: Ракурс


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