Горить танкер. Фото: 112 Україна

https://racurs.ua/ua/n132874-na-panamskomu-naftovomu-tankeri-bilya-uzberejjya-oae-spalahnula-pojeja-foto-video.html

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Пожежу на нафтовому танкері під прапором Панами намагається загасити влада ОАЕ в Перській затоці. Танкер горить біля узбережжя емірату Шарджа з учорашнього дня.

Про займання нафтового танкера повідомило агентство Reuters, з посиланням на інформацію Федерального транспортного управління (FTA).

У FTA стверджують, що на момент виникнення пожежі танкер не перевозив нафту, а проходив технічне обслуговування. Екіпаж судна відразу відправив сигнал тривоги і був евакуйований.

Представник Національної ради зі ЗМІ ОАЕ заявив, що проводиться належне розслідування даного інциденту.

Всі кораблі, що знаходяться у даному районі були сповіщені про пожежу.

Згідно з повідомленням оперативного відділу по морській торгівлі Сполученого Королівства, судно знаходиться на відстані 21 морської милі на північний захід від Шарджа.

Представник 5-го флоту США, що базується у Бахрейні, заявив, що у відомстві знають про інцидент біля узбережжя Шарджа і уважно стежать за ситуацією.