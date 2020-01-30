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Горит танкер. Фото: 112 Украина

На панамском нефтяном танкере у побережья ОАЭ вспыхнул пожар (ФОТО, ВИДЕО)

30 янв 2020, 10:16
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Пожар на нефтяном танкере под флагом Панамы пытаются потушить власти ОАЭ в Персидском заливе. Танкер горит у побережья эмирата Шарджа со вчерашнего дня.

О возгорании нефтяного танкера сообщило агентство Reuters, сославшись на информацию Федерального транспортного управления (FTA).

Горит танкер. Фото: Рамблер

В FTA утверждают, что на момент возникновения пожара танкер не перевозил нефть, а проходил техническое обслуживание. Экипаж судна сразу отправил сигнал бедствия и был эвакуирован.

Представитель Национального совета по СМИ ОАЭ заявил, что проводится надлежащее расследование данного инцидента.

Все корабли, находящиеся в данном районе были оповещены о пожаре.

Согласно сообщению оперативного отдела по морской торговле Соединенного Королевства, судно находится в 21 морской миле к северо-западу от Шарджа.

Представитель 5-го флота США, базирующего в Бахрейне, заявил, что в ведомстве знают об инциденте у побережья Шарджа и внимательно следят за ситуацией.


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