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Вспышка нового коронавируса в Китае начался в декабре, фото: PxHere

Вспышка коронавируса: число жертв возросло до 170

30 янв 2020, 09:36
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Число жертв нового коронавируса 2019-nCoV в Китае на конец 29 января достигло 170 человек.

Власти Китая сообщают об уже 7 тыс. 711 подтвержденных случаев заболевания пневмонией, которую вызывает этот коронавирус, информирует агентство «Синьхуа».

28 января давало определенную надежду, что вирус пошел на спад. Тогда в китайской провинции Хубэй, которая стала источником этого заболевания, было зафиксировано значительное уменьшение новых случаев инфицирования — 840 против 1 тыс. 291 27 января. Однако уже 29 января этот показатель снова начал расти — власти провинции сообщили о 1 тыс. 32 новых случаях заболевания.

Всего в Китае за 29 января было зафиксировано 1 тыс. 737 новых подтвержденных случаев заболевания, в том числе первый в Тибетском автономном районе, а также 4 тыс. 148 новых подозрений на инфицирование и 38 новых летальных случаев (из них 37 в провинции Хубэй и один в провинции Сычуань).

В то же время, 124 человека были выписаны из больниц после выздоровления.

Напомним, эксперты считают, что в середине февраля вспышка коронавируса пойдет на спад, а завершится эпидемия в конце марта.


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