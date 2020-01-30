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Снег. Фото: РБК-Украина

Метели в Украине: без электричества осталось почти 400 населенных пунктов (КАРТА, ВИДЕО)

30 янв 2020, 09:21
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Метели в Украине стали причиной обесточивания 397 населенных пунктов в восьми областях. Сегодняшней ночью в Украину пришла настоящая зима. Большинство областей накрыли сильные снегопады и метели, было объявлено штормовое предупреждение.

О последствиях стихии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за метелей и сильного ветра без электроснабжения остались 88 населенных пунктов в Черниговской области, 201 населенный пункт в Полтавской области, 72 населенных пункта в Сумской области, по десять населенных пунктов в Кировоградской и Донецкой областях, восемь населенных пунктов в Черкасской области, шесть населенных пунктов в Днепропетровской области и два населенных пункта в Запорожской области.

В городе Лисичанск Луганской области без электроснабжения остались сразу три насосные станции. Без водоснабжения остались около 23 тыс. потребителей. Коммунальные службы проводят восстановительные работы. Котельные в городе работают в штатном режиме.

Погода в Украине на 30 января. Карта: Гидрометцентр

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине ожидаются снегопады, в Черниговской и Сумской областях — сильные. Дневная температура не будет опускаться ниже нулевой отметки, ночью возможны заморозки.

Источник: Ракурс


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