Метели в Украине: без электричества осталось почти 400 населенных пунктов (КАРТА, ВИДЕО)https://racurs.ua/n132872-meteli-v-ukraine-bez-elektrichestva-ostalos-pochti-400-naselennyh-punktov-karta.htmlРакурс
Метели в Украине стали причиной обесточивания 397 населенных пунктов в восьми областях. Сегодняшней ночью в Украину пришла настоящая зима. Большинство областей накрыли сильные снегопады и метели, было объявлено штормовое предупреждение.
О последствиях стихии сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за метелей и сильного ветра без электроснабжения остались 88 населенных пунктов в Черниговской области, 201 населенный пункт в Полтавской области, 72 населенных пункта в Сумской области, по десять населенных пунктов в Кировоградской и Донецкой областях, восемь населенных пунктов в Черкасской области, шесть населенных пунктов в Днепропетровской области и два населенных пункта в Запорожской области.
В городе Лисичанск Луганской области без электроснабжения остались сразу три насосные станции. Без водоснабжения остались около 23 тыс. потребителей. Коммунальные службы проводят восстановительные работы. Котельные в городе работают в штатном режиме.
По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине ожидаются снегопады, в Черниговской и Сумской областях — сильные. Дневная температура не будет опускаться ниже нулевой отметки, ночью возможны заморозки.