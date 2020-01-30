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Ракурс
Флавио Инсинна. Фото: 24 Канал

Итальянский телеведущий, назвавший Украину «малой Россией», публично извинился (ВИДЕО)

30 янв 2020, 08:26
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Итальянский телеведущий Флавио Инсинна, который в эфире передачи L’Eredita заявил, что «малая Россия — это второе название Украины», принес публичные извинения. Инсинна признал, что его высказывание было не корректным.

Об извинении итальянца сообщила пресс-служба посольства Украины в Италии на своей страничке в Facebook.

Свои извинения телеведущий принес в прямом эфире телеканала RAI-1.

Инсинна заявил, что ознакомился с письмом украинского посла, в котором указано, что употребление выражения «малая Россия» в отношении Украины считается оскорблением. В связи с этим журналист принес свои извинения и заявил, что это была досадная неумышленная ошибка.

Телеведущий добавил, что он считает Украину замечательной страной и хотел бы передать привет украинскому послу и замечательному украинскому народу.

Как ранее писал «Ракурс», в эфире передачи L’Eredita итальянский телеведущий заявил, что малая Россия является вторым названием Украины. На слова ведущего отреагировало посольство Украины в Италии и направило телеканалу RAI письмо с требованием откорректировать слова ведущего.

Источник: Ракурс


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