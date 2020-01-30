Флавио Инсинна. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n132871-italyanskiy-televeduschiy-nazvavshiy-ukrainu-maloy-rossiey-prines-izvineniya-video.html

Ракурс

Итальянский телеведущий Флавио Инсинна, который в эфире передачи L’Eredita заявил, что «малая Россия — это второе название Украины», принес публичные извинения. Инсинна признал, что его высказывание было не корректным.

Об извинении итальянца сообщила пресс-служба посольства Украины в Италии на своей страничке в Facebook.

Свои извинения телеведущий принес в прямом эфире телеканала RAI-1.

Инсинна заявил, что ознакомился с письмом украинского посла, в котором указано, что употребление выражения «малая Россия» в отношении Украины считается оскорблением. В связи с этим журналист принес свои извинения и заявил, что это была досадная неумышленная ошибка.

Телеведущий добавил, что он считает Украину замечательной страной и хотел бы передать привет украинскому послу и замечательному украинскому народу.

Как ранее писал «Ракурс», в эфире передачи L’Eredita итальянский телеведущий заявил, что малая Россия является вторым названием Украины. На слова ведущего отреагировало посольство Украины в Италии и направило телеканалу RAI письмо с требованием откорректировать слова ведущего.