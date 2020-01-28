Посольство Украины в Италии. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/n132770-italyanskiy-telekanal-nazval-ukrainu-maloy-rossiey-reakciya-mida-video-dokument.html

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Итальянский телеканал RAI назвал Украину «малой Россией». Такое заявление прозвучало из уст ведущего программы L’Eredita. Ведущий сказал, что «малая Россия — это второе название Украины».

Столь вольная интерпретация итальянского ведущего не осталась без внимания посольства Украины в Италии, и руководству телеканала было направлено письмо с требованием немедленно откорректировать данное заявление. Текст письма был опубликован на странице Facebook посольства Украины в Италии.

В письме указано, что подобные заявления посольство считает некорректными и оскорбительными. Украинские дипломаты изложили в письме твердую позицию Украины по данному вопросу и потребовали откорректировать подобные действия ведущего, который не очень хорошо ориентируется в истории.

Посольство решило обнародовать данное письмо, так как до сих пор от телеканала RAI не было получено никакого ответа относительно данного инцидента.

Украинские пользователи в соцсетях были возмущены подобными заявлениями итальянского телеведущего и заявили, что он совершенно не ориентируется в истории и ситуации в Украине. Также пользователи выразили благодарность посольству Украины в Италии за быструю реакцию на подобные высказывания.