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Смертельный коронавирус: в Японии заболел мужчина, который не был в Китае. Фото: Getty Images

Смертельный коронавирус: в Японии заболел мужчина, который не был в Китае

28 янв 2020, 13:14
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Смертельный коронавирус из Китая продолжает распространяться по миру. Новые случаи заболевания зафиксированы в Японии. При этом один из инфицированных не был в Китае.

Известно, что 60-летний мужчина — водитель туристического автобуса. После вспышки нового типа коронавируса он перевозил две туристические группы из Уханя. Вероятно, кто-то из туристов был болен и вирус передался водителю, пишет Kyodo news.

У мужчины началась пневмония, его госпитализировали. Также сообщается об еще одном подтвержденном случае заболевания коронавирусом в Японии. Это 40-летний мужчина, который приехал из Ухани 20 января.

Сейчас Минздрав страны проверяет людей, с которыми контактировали заболевшие. Всего в Японии зафиксировано шесть случаев заражения новым типом коронавируса.

Также о случае заражения коронавирусом стало известно в Германии. Там 33-летний мужчина заболел после того, как побывал на семинаре с гражданкой Китая, которая летала домой 23 января.

Как известно, по состоянию на сегодня в Китае число жертв смертельного коронавируса достигло 106 человек. Медики считают, что инфицированы 4 тыс. 515 человек. В городе Ухань, где зафиксирована вспышка вируса, больницы ежедневно принимают свыше 15 тыс. пациентов с повышенной температурой.

Ранее посольство Украины в Китае призвало украинцев покинуть территорию страны, если у них есть такая возможность.


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