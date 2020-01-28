Смертельний коронавірус: в Японії захворів чоловік, який не був у Китаї. Фото: Getty Images

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Смертельний коронавірус з Китаю продовжує ширитись світом. Нові випадки захворювання зафіксовані в Японії. Водночас один із інфікованих не був у Китаї.

Відомо, що 60-річний чоловік — водій туристичного автобуса. Після спалаху нового типу коронавірусу він перевозив дві туристичні групи з Уханя. Ймовірно, хтось із туристів був хворий і вірус передався водієві, пише Kyodo news.

У чоловіка почалася пневмонія, його госпіталізували. Також повідомляється про ще один підтверджений випадок захворювання коронавірусом в Японії. Це 40-річний чоловік, який приїхав з Уханя 20 січня.

Зараз Міністерство охорони здоров’я країни перевіряє людей, з якими контактували хворі. Всього в Японії зафіксовано шість випадків зараження новим типом коронавірусу.

Також про випадок зараження коронавірусом стало відомо в Німеччині. Там 33-річний чоловік захворів після того, як побував на семінарі з громадянкою Китаю, яка літала додому 23 січня.

Як відомо, станом на сьогодні у Китаї кількість жертв смертельного коронавірусу сягнула 106 осіб. Медики вважають, що інфіковані 4 тис. 515 осіб. В місті Ухань, де зафіксований спалах вірусу, лікарні щодня приймають понад 15 тис. пацієнтів з підвищеною температурою.

Раніше посольство України в Китаї закликало українців покинути територію країни, якщо у них є така можливість.