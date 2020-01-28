Літак із Шарм-ель-Шейха прилетів в Одесу замість Києва, пасажири 1,5 години сиділи у салоні. Фото: veterdoit

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Ракурс

Літак із Шарм-ель-Шейха рейсу PQ 7120 перевізника SkyUp, який уранці прямував до столичного аеропорту «Бориспіль», прилетів до Одеси. Пасажири 1,5 години чекали вирішення ситуації у салоні лайнера. При цьому ніякої конкретної інформації екіпаж їм не надавав.

Погода в Києві, а саме сильний туман, ймовірно, стала причиною зміни маршруту. Літак сів в Одесі близько 11.00 і в регіоні також була похмура погода та йшов дощ. Про це «Ракурсу» повідомили пасажири рейсу.

При цьому на онлайн-табло столичного аеропорту було вказано, що літак прибув у «Бориспіль» об 11.15. На сайті одеського аеропорту жодної інформації про приліт або відправлення цього борту не було. Водночас перевізник писав, що рейс прибуде до «Борисполя» о 12.55, але не уточнював, де в той момент перебував літак.

Отримати коментар щодо ситуації від представників аеропортів не вдалося. У довідковій службі «Борисполя» нам відповіли, що не уповноважені надавати таку інформацію, порекомендувавши звертатися до прес-служби аеропорту, але телефони останньої не відповідають. Аналогічно на телефонні дзвінки відреагували й у прес-центрі одеського летовища.

Після дзвінків у «Бориспіль» інформація на онлайн-табло змінилася: рейс вже очікували о 14.00.

Зв’язавшись із кол-центром компанії-перевізника для отримання коментаря, його представники переспрямували нас на прес-службу SkyUp, однак після п’ятихвилинного очікування на лінії під музичний супровід дзвінок перервався. На наступні дзвінки відповіді не було.

Близько 12.30 пасажири борту повідомили про підготовку до вильоту з Одеси у Київ після дозаправлення.

О 12.55 community-менеджер SkyUp у відповідь на запит у Facebook підтвердив, що літак вже летить до Києва.

Як згодом повідомили пасажири, літак успішно приземлився в аеропорту «Бориспіль» близько 13.30.