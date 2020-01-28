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Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: veterdoit

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне (ФОТО)

28 янв 2020, 13:13
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Самолет из Шарм-эль-Шейха рейса PQ 7120 перевозчика SkyUp, который утром следовал в столичный аэропорт «Борисполь», прилетел в Одессу. Пассажиры 1,5 часа ожидали разрешения ситуации в салоне лайнера. При этом никакой конкретной информации экипаж им не предоставлял.

Погода в Киеве, а именно сильный туман, вероятно, стала причиной изменения маршрута. Самолет сел в Одессе около 11.00 и в регионе также была пасмурная погода и шел дождь. Об этом «Ракурсу» сообщили пассажиры рейса.

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: Ракурс

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: Ракурс

При этом на онлайн-табло столичного аэропорта было указано, что самолет прибыл в «Борисполь» в 11.15. На сайте одесского аэропорта никакой информации о прилете или отправлении этого борта не было. В то же время перевозчик писал, что рейс прибудет в «Борисполь» в 12.55, но не уточнял, где в тот момент находился самолет.

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: Ракурс

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: Ракурс

Получить комментарий по ситуации от представителей аэропортов не удалось. В справочной службе «Борисполя» нам ответили, что не уполномочены предоставлять такую информацию, порекомендовав обращаться в пресс-службу аэропорта, но телефоны последней не отвечают. Аналогично на телефонные звонки отреагировали и в пресс-центре одесского аэропорта.

После звонков в «Борисполь» информация на онлайн-табло изменилась: рейс уже ожидали в 14.00.

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: Ракурс

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: Ракурс

Связавшись с колл-центром компании-перевозчика для получения комментария, его представители переключили нас на пресс-службу SkyUp, однако после пятиминутного ожидания на линии под музыкальное сопровождение звонок прервался. На последующие звонки ответа не было.

Около 12.30 пассажиры борта сообщили о подготовке к вылету из Одессы в Киев после дозаправки.

В 12.55 community-менеджер SkyUp в ответ на запрос в Facebook подтвердил, что самолет уже летит в Киев.

Самолет из Шарм-эль-Шейха прилетел в Одессу вместо Киева, пассажиры 1,5 часа сидели в салоне. Фото: Ракурс

Как позже сообщили пассажиры, самолет успешно приземлился в аэропорту «Борисполь» около 13.30.

Источник: Ракурс


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