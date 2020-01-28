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Ракурс
Александр Бабиков, фото: «112 Украина»

«Никогда с Януковичем не был знаком»: новый заместитель главы ГБР Бабиков утверждает, что не защищал экс-президента

28 янв 2020, 12:37
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Александр Бабиков, предназначенный 20 января по результатам конкурса первым заместителем главы Государственного бюро расследований (ГБР), отрицает распространенную ранее информацию о том, что он защищал в суде экс-президента Виктора Януковича.

Об этом заявил в ходе сегодняшнего брифинга.

Я не представлял права и интересы Януковича, тем более по делам Майдана, — утверждает Бабиков.

По его словам, в адвокатских объдинениях, членом одного из которых он был, работает несколько адвокатов. Поскольку адвокаты часто участвуют в судебных заседаниях, а уголовно-процессуальное законодательство требует подавать значительное количество документов в ограниченные сроки, иногда возникает необходимость подписать документ у того адвоката, который находится в то время в адвокатском объединении, отметил Бабиков.

Он добавил, что в таких случаях готовятся технические документы и документы на представление интересов, предоставляемых на подпись тому адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении.

Вам могут показать еще десятки ордеров по различным клиентам, по которым я вам даже под пытками не смогу объяснить, какое они имеют отношение к нашему адвокатскому объединению, и какое имел в них участие, — заявил Бабиков.

Слышали ли вы, чтобы я когда-то представлял интересы Януковича в течение этих почти шести лет? — подчеркнуло Бабиков. — Я его интересы не представлял. Более того, я никогда с ним не был знаком и никаких договорных отношений с ним не заключал.

Напомним, временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова утверждает, что были приняты все необходимые меры для недопущения конфликта интересов относительно Бабикова.

Источник: Ракурс


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