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Ракурс
Олександр Бабіков, фото: «112 Україна»

«Ніколи з Януковичем не був знайомий»: новий заступник очільника ДБР Бабіков стверджує, що не захищав екс-президента

28 січ 2020, 12:37
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Олександр Бабіков, призначений 20 січня за результатами конкурсу першим заступником голови Державного бюро розслідувань (ДБР), заперечує розповсюджену раніше інформацію про те, що він захищав у суді екс-президента Віктора Януковича.

Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Я не представляв права та інтереси Януковича, тим паче у справах Майдану, — стверджує Бабіков.

За його словами, в адвокатських об'єднаннях, членом одного з яких він був, працює декілька адвокатів. Оскільки адвокати часто беруть участь у судових засіданнях, а кримінально-процесуальне законодавство вимагає подавати значну кількість документів в обмежені строки, інколи виникає необхідність підписати документ у того адвоката, який перебуває на той час в адвокатському об'єднанні, зазначив Бабіков.

Він додав, що в таких випадках готуються технічні документи та документи на представництво інтересів, які надаються на підпис тому адвокату, який фактично перебуває в адвокатському об'єднанні.

Вам можуть показати ще десятки ордерів щодо різних клієнтів, по яких я вам навіть під тортурами не зможу пояснити, який вони мають стосунок до нашого адвокатського об'єднання, і яке мав в них участь, — заявив Бабіков.

Чи чули ви, щоб я колись представляв інтереси Януковича протягом цих майже шести років? — наголосив Бабіков. — Я його інтереси не представляв. Більш того, я ніколи з ним не був знайомий і ніяких договірних стосунків з ним не укладав.

Нагадаємо, тимчасово виконуюча обов’язки директора ДБР Ірина Венедиктова стверджує, що було вжито всіх необхідних заходів для недопущення конфлікту інтересів щодо Бабікова.

Джерело: Ракурс


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