Процесуальні документи підписує «підполковник міліції». Фото: ЕРА

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Підозрюваним у вбивстві журналіста Павла Шеремета можуть продовжити термін тримання під вартою на півроку. Це стало зрозуміло після того, як з’явилося клопотання про продовження терміну досудового розслідування кримінального провадження на півроку.

Водночас клопотання підписує «підполковник міліції» Василь Бирко. Фото відповідного документа опублікували в групі Free Riff в Facebook.

Клопотання про продовження терміну досудового розслідування підписано «старшим слідчим ГСУ МВС», «підполковником міліції» Василем Бирко. Водночас в Україні вже давно немає міліції, а Головне слідче управління нині не Міністерства внутрішніх справ, а Нацполіціі України.

Реванш вже навіть не маскується, — зазначили у групі на підтримку бійця АТО і музиканта Андрія Антоненка.

Також передбачається, що якщо досудове розслідування буде продовжено, то продовжать і термін тримання під вартою обвинуваченим Яні Дугарь, Юлії Кузьменко та Андрію Антоненко.

Як відомо, після трьох років безрезультатного розслідування в грудні 2019 року в МВС заявили про затримання п’яти підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета: військової медсестри Яни Дугарь, дитячого хірурга і волонтера Юлії Кузьменко, бійця АТО і музиканта Андрія Антоненка, а також подружжя добровольців Владислава і Інну Грищенко.

Антоненка назвали організатором вбивства, а Кузьменко інкримінують безпосередньо мінування автомобіля Шеремета.