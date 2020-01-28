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Процессуальные документы подписывает «подполковник милиции». Фото: ЕРА

Дело Шеремета: процессуальные документы подписывает «подполковник милиции» (ФОТО)

28 янв 2020, 12:32
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Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета могут продлить срок содержания под стражей на полгода. Это стало понятно после того, как появилось ходатайство о продлении срока досудебного расследования уголовного производства на полгода.

При этом ходатайство подписывает «подполковник милиции» Василий Бирко. Фото соответствующего документа опубликовали в группе Free Riff в Facebook.

Ходатайство о продлении срока досудебного расследования подписано «старшим следователем ГСУ МВД», «подполковником милиции» Василием Бирко. При этом в Украине уже давно нет милиции, а Главное следственное управление нынче не Министерства внутренних дел, а Нацполиции Украины.

Процессуальные документы подписывает «подполковник милиции». Фото: Facebook

Реванш уже даже не маскируется, — отметили в группе в поддержку бойца АТО и музыканта Андрея Антоненко.

Также предполагается, что если досудебное расследование будет продлено, то продлят и срок содержания под стражей обвиняемым Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

Как известно, спустя три года безрезультатного расследования в декабре 2019 года в МВД заявили о задержании пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: военной медсестры Яны Дугарь, детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, бойца АТО и музыканта Андрея Антоненко, а также супругов-добровольцев Владислава и Инны Грищенко.

Антоненко назвали организатором убийства, а Кузьменко инкриминируют непосредственно минирование автомобиля Шеремета.


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