Процессуальные документы подписывает «подполковник милиции». Фото: ЕРА

https://racurs.ua/n132765-delo-sheremeta-processualnye-dokumenty-podpisyvaet-podpolkovnik-milicii-foto.html

Ракурс

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета могут продлить срок содержания под стражей на полгода. Это стало понятно после того, как появилось ходатайство о продлении срока досудебного расследования уголовного производства на полгода.

При этом ходатайство подписывает «подполковник милиции» Василий Бирко. Фото соответствующего документа опубликовали в группе Free Riff в Facebook.

Ходатайство о продлении срока досудебного расследования подписано «старшим следователем ГСУ МВД», «подполковником милиции» Василием Бирко. При этом в Украине уже давно нет милиции, а Главное следственное управление нынче не Министерства внутренних дел, а Нацполиции Украины.

Реванш уже даже не маскируется, — отметили в группе в поддержку бойца АТО и музыканта Андрея Антоненко.

Также предполагается, что если досудебное расследование будет продлено, то продлят и срок содержания под стражей обвиняемым Яне Дугарь, Юлии Кузьменко и Андрею Антоненко.

Как известно, спустя три года безрезультатного расследования в декабре 2019 года в МВД заявили о задержании пяти подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета: военной медсестры Яны Дугарь, детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, бойца АТО и музыканта Андрея Антоненко, а также супругов-добровольцев Владислава и Инны Грищенко.

Антоненко назвали организатором убийства, а Кузьменко инкриминируют непосредственно минирование автомобиля Шеремета.