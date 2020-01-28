СМИ: новоназначенный заместитель председателя ГБР связан с Венедиктовой через бизнес жены. Фото: унн

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Новоизбранным заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Соколов. Он почти два года связан с в. и. о. главы ГБР Ириной Венедиктовой.

Соколов с 2014 года работал в управлении СБУ в Харьковской области. Сама Венедиктова тоже родом из Харьковщины. Также связь между ними прослеживается через жену Александра Соколова — Анну Соколову. Об этом 28 января говорится в расследовании программы «Наши гроши с Денисом Бигусом».

Соколова в 2018 году задекларировала 125 тыс. грн. дохода от юридической фирмы «Перегрин Кэпитал Групп», которую основала Наталья Колесник. Журналисты предполагают, что это очевидно свекровь Венедиктовой — мать ее мужа, Дениса Колесника. При этом отмечается, что и сама глава ГБР имеет прямую связь с юридической фирмой «Перегрин», поскольку в 2018 году официально была советницей этого предприятия.

Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие «Перегрин Кэпитал Групп». Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком — нынешним вице-спикером Верховной Рады, — говорится в расследовании.

Также сообщается, что в. и. о. директора ГБР является владелицей двух торговых знаков, в которых фигурирует слово «Перегрин» — украинского знака «Центр обслуживания иностранных студентов «Перегрин» и его английского аналога.

Напомним, первым заместителем директора Государственного бюро расследований стал Александр Бабиков, который ранее работал адвокатом в фирме Aver Lex, что защищала в судах интересы экс-президента Украины Виктора Януковича.