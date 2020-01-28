Владимир Зеленский. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/n132763-zelenskiy-uspel-posetit-s-vizitami-12-stran-omana-sredi-nih-net-dokument.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский весьма часто совершает заграничные поездки. Лишь за 2019 год Зеленский успел осуществить восемь официальных визитов и пять рабочих поездок в 12 стран мира.

Об этом, ссылаясь на данные Офиса президента, сообщают «Українські новини».

Судя по предоставленной информации, президент в среднем совершал заграничные поездки по два раза в месяц.

Первый заграничный визит Зеленский совершил 4−5 июня в Брюссель спустя три недели после инаугурации. Это была рабочая поездка, в ходе которой президент Украины встретился с секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и польским президентом Анджеем Дудой.

Затем 17 июня Зеленский посетил с официальным визитом Францию и провел беседу с президентом Эммануилом Макроном. Следует уточнить, что это была уже вторая встреча Зеленского с французским президентом. Первый раз они встретились перед вторым туром украинских президентских выборов.

Уже на следующий день Зеленский отправился в Германию, где у него состоялась встреча с канцлером Ангелой Меркель.

Также в прошлом году президент с визитами посетил Турцию, Польщу, страны Прибалтики и Азербайджан.

Кроме этого, рабочие поездки президент совершил в Канаду, где встретился с премьер-министром Джастином Трюдо, в США, где принял участие в сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций и встретился с президентом США Дональдом Трампом, а также в Японию, где проходила церемония интронизации императора Нарухито.

Второй раз в качестве президента Украины Зеленский посетил Францию в декабре и принял участие в «нормандском саммите». В рамках саммита у Зеленского состоялась личная беседа с президентом РФ Владимиром Путиным.

А вот о визите Зеленского в Оман Офис президента информации не предоставил. Было указано, что сведениями относительно поездки Зеленского в Оман располагает Государственное управление делами и Управление государственной охраны.

Как ранее писал «Ракурс», в Офисе президента не знают, кто сопровождал Зеленского во время его поездки в Оман, а также не владеют информацией о стоимости перелетов и месте проживания президента в Омане.